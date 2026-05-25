芝浦機械は２５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１３７０億円（前期比３．２％増）、営業利益予想は４２億円（同３．８％減）、最終利益予想は２０億円（同９４．４％増）とした。想定為替レートは１ドル＝１５０円。地政学リスクの高まりから設備投資に慎重な姿勢が見られるうえ、原油や部材の調達難や価格高騰の懸念など先行き不透明な状況