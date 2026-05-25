【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ナイアガラ・レコードの設立50周年を記念して、2025年に開催されたプレミアムコンサートのBlu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』が、6月10日にリリース。このたび、本作に収録される「君は天然色」の貴重なライブ映像が公開された。 ■「君は天然色」の貴重なライブ映像 伝説のグループ「はっぴいえ