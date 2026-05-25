コンフォリア・レジデンシャル投資法人 [東証Ｒ] が5月25日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年7月期の経常利益を従来予想の51.4億円→52.6億円(前期は49.7億円)に2.3％上方修正し、増益率が3.3％増→5.7％増に拡大し、従来の10期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 業績好調に伴い、分配金を従来計画の2063円→2098円(前期は1→3の株式分割前で6115円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側