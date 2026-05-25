女優の石田ひかりが25日、自身のインスタグラムを更新し、54歳の誕生日を迎えたことを報告した。人気アニメ「サザエさん」のキャラクターと同じ年齢になったことも伝えた。「5月25日、おぎゃあと生まれたわたくしも、波平さんの歳になりました」とユーモアたっぷりに報告。飲食店での食事を楽しむ写真を公開した。「朝から、わたしを思ってくれる優しい人たちからのメッセージが絶え間なく入って、おひとりおひとりの顔を思