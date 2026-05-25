元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が25日、自身のインスタグラムを更新し、「憧れの存在」だった超人気女優との2ショットを公開した。山本は24日、山梨・河口湖ステラシアターで行われた「サステナビューティーフェス2026」に出演。「総合プロデューサーを務められた柴咲コウさんは学生時代からの私の憧れの存在です」と女優・柴咲コウとの2ショットを投稿し、「そんな方にお声をかけていただき同じステージ