女子ゴルフの菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が25日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。左足の甲を打撲したため、28日開幕のリゾートトラスト・レディース（福島）を欠場すると発表した。菅沼は「いつも応援ありがとうございます」と切り出すと「先週の水曜に左足の甲を打撲してしまい、回復に努めてまりましたが万全の状態でプレーすることが難しいと判断し今週の『リゾーゴトラストレディス』は欠場をさせ