ロッテのアンドレ・・ジャクソン投手が交流戦の初戦となる26日の広島戦（マツダ）に先発することが発表された。広島は床田寛樹投手が先発する。DeNAから移籍したジャクソンは今季8試合に登板して2勝5敗、防御率4・35。現在3連敗と不本意な結果が続いている。広島戦はDeNA時代の2年間で5試合に登板して3勝1敗と相性は悪くない。右腕は「交流戦は非常に特別で、良い成績を収めたチームが交流戦後、波に乗ってしっかりとした戦