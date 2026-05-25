東京シティ競馬（大井競馬場）は25日、地方競馬短期騎手免許を取得して南関で騎乗中だったエリオネ・シャベス（42＝スウェーデン）に対し、騎乗停止30日間の処分を行ったと発表した。大井競馬開催執務委員長指示事項違反（大井競馬場騎手調整ルーム内での通信機器の不適切使用）が理由。期間は26日から7月3日まで。すでに19日の騎乗を最後に騎乗変更命令、騎乗拒否の処分が出ていた。同騎手は19日、大井競馬場騎手調整ルーム