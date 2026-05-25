三菱ケミカルグループは25日、子会社の三菱ケミカルが石油化学事業の分社化に向けた検討を開始したと発表した。他社との事業統合や再編をしやすくする狙いで、2027年度中の分離を目指す。石化事業は中国勢による過剰生産などを背景に低収益が続いている。石化事業は、原油由来のナフサをもとにエチレンといった基礎化学品などを生産している。国内でナフサの供給不安からエチレン生産設備の稼働率低下が続いているが、三菱ケミ