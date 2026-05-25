千葉ロッテマリーンズは7月10日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に人気女性グループの櫻坂46の山崎天（20）が来場すると発表した。2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、午後5時55分ごろから始球式を予定している。山崎が同イベントで始球式を務めるのは、昨年の西武戦に続き2年連続。「この度、始球式を務めさせていただくことに