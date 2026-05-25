NPB(日本野球機構)は25日、7月28日・29日に行われるプロ野球オールスターゲームについて、現在行われているファン投票の第1回中間発表を行いました。パ・リーグでトップの票数を獲得したのは、DH部門の日本ハム・レイエス選手。3万5212票を獲得しています。次いで、三塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手が3万2522票、外野手部門の日本ハム・万波中正選手が3万2479票を獲得しています。昨年のファン投票で最終的にトップ票数を集