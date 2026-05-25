5月24日に幕を閉じた大相撲夏場所は、小結・若隆景が、大関・霧島との3敗同士の優勝決定戦を制し、2度めの優勝を飾った。若隆景の優勝は2022年春場所以来で、史上3位のブランクとなる25場所ぶりの優勝となった。今場所は、場所前に横綱・大の里と大関・安青錦が休場を発表。2日めには横綱・豊昇龍、12日めには大関・琴櫻までもがけがで休場に追い込まれた。結局、2横綱3大関のうち、大関・霧島以外が休場となり、さらに小結・