大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin名古屋〜小一郎・半兵衛編〜が24日に開催され、主演の木下小一郎長秀役・仲野太賀と竹中半兵衛役・菅田将暉が登壇した。【写真】笑顔こぼれる仲野太賀＆菅田将暉のトークライブの様子！ソロカットもトークライブには、応募倍率は40倍から選ばれた観客が集結。仲野は「今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆ