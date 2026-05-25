◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）現時点で収得賞金９００万円の１５頭のうち１１頭出走の抽選対象。ゲートに入ることができればガラベイヤ（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）も首位候補の一頭になる。前走の３歳１勝クラスは、残り１ハロンから一頭だけ違う伸び脚で豪快な差し切りを決めた。加藤士調教師は「折り合いに難しいところがあったので、（丸山）元気がしまいを生かす