元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんが2026年5月24日、SNSで波紋を広げているママさんインフルエンサーらによる「ベッド飛び跳ね動画」をめぐり、Xで持論をつづった。インフルエンサー3人で「ボート少年」ミーム動画を再現問題となっているのは、美容やファッション、お出かけスポットなどに関する発信を行っているインフルエンサーの高島りかさんによるインスタグラム投稿だった。動画は、5月頃から流行している「ボート少年