日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は２５日、腰痛のためトーナメント特別保障制度を適用してツアーを欠場していた脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が「宮里藍サントリーレディス」（６月１１日開幕、兵庫・六甲国際ＧＣ）から復帰すると発表した。脇元から復帰届が提出され、トーナメント事業部で審議した上で承認した。保障競技数は３月のアクサレディス宮崎から欠場した１０試合が対象。さらに、２月にも同制度