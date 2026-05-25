SKハイニックス発の「営業利益N％」成果給論争が韓国業界全般に広がる中、「成果給削減説」が流れている台湾TSMCの社員の間では、サムスン電子を「ロールモデル」としてストライキを推進しようという声が高まっている。スーパーサイクル（超好況期）を迎え過去最高級の業績を上げている世界半導体業界で、投資拡大と利益分配を巡る悩みが深まっている。25日、台湾の自由時報・中時新聞網などによると、TSMC内部では海外投資予算が