大韓サッカー協会（KFA）が2026年北中米ワールドカップ（W杯）本大会の舞台に立つ韓国代表チームのために報酬パッケージを用意した。従来に比べて金額を増やしてモチベーション向上を図りながらも徹底的な成果主義を導入し、本大会での競争力を最大限に高めるよう設計したのが特徴だ。KFAは25日、北中米W杯に臨む選手の報奨金および支援基準を確定し、発表した。今回の報酬体系は出場国が従来の32カ国から48カ国に増え、グループリ