記事ポイント世界急速冷凍機市場は2025年の13.21億米ドルから2032年に22.47億米ドルへ拡大する予測で、年間平均成長率（CAGR）は7.9%ですIQF Tunnel FreezerやSpiral Freezerなど5種の製品タイプ、食肉・水産物・冷凍ベーカリーなど6種の用途別に市場が分析されていますJBT MarelやDaikinをはじめとする21社の財務実績・戦略動向を全14章構成で収録しています LP Informationが2026年5月、急速冷凍機の世界市場を体系的に分析