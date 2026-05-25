47都道府県の自治体名や自然地名のすべてにふりがなが付いた、画期的な地図帳『難しい地名もスラスラ読める！ ふりがな日本地図帳』が、5月22日に発売された。「声に出して読みたい地名たち」が地図上に並ぶ。【画像】画期的…全部の地名にふりがな付いた地図帳「読書」「上田」「神戸」「松前」「人里」「豆酘」「雄」「傍示峠」の読み方や、町は「ちょう」なのか「まち」なのか。「そもそも、地名がちゃんと読める地図がない