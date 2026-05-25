人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする『能 狂言 刀剣乱舞』の制作発表記者会見が25日、東京・国立能楽堂の研修能舞台にて行われ、髭切役の野村裕基（26／能楽師狂言方和泉流）、膝丸役の大槻裕一（28／能楽師シテ方観世流）、『刀剣乱舞ONLINE』原作プロデューサーのでじたろう氏が登壇した。【写真】こんのすけも登場！華やかな和装姿を披露した野村裕基＆大槻裕一ら今作で髭切と膝丸という“兄弟”を演じる野村と大槻は