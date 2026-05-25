クマ山形県警酒田署は25日、同県酒田市の山林で5日に遺体で見つかった同市北俣の農業久松幸雄さん（78）について、死亡したのはクマによる被害だったと明らかにした。現場近くで駆除したクマから久松さんのDNA型を検出した。死因は失血死で、頭部や腕などに襲われたとみられる傷があった。久松さんは今月3日に山菜採りで入山したが、帰宅しないため家族が110番した。5日午前、警察官が山林で遺体を発見。同行していた地元猟友