日本テレビは２５日、都内で定例社長会見を行った。福田博之社長は、今月末で解散する嵐についてコメントした。福田社長は「嵐の皆さんには『真夜中の嵐』に始まり『嵐にしやがれ』と続いた数々のレギュラー番組、そして２４時間テレビなどの特番で長い間本当にお世話になりました」と感謝。「今月末で解散ということで寂しい気持ちもありますが、それ以上に今はただ感謝の気持ちでいっぱいです。今後もメンバーの皆さんが個々