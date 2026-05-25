ストーカー被害者からの相談や加害者の更生を請け負う団体「ストーカー・リカバリー・サポート」は今年、設立10年目になる。同団体を運営する守屋秀勝さん（60歳）は、自身も過去に6人の女性にストーカー行為をおこなった“元加害者”。「ストーカーは依存症」と話す守屋さんは、どのようにして立ち直り、自らの過去とどう向き合っているのか――。◆フラれた腹いせで豚小屋に放火――ご自身がまさにストーカーだったとのことで