タレント熊田曜子（44）が、25日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（日曜深夜2時20分）に出演。元夫に言われてショックだったひと言を明かした。この日は「女の黒いホンネ女子会」と題した座談会企画を放送。熊田は「結婚したら夫の浮気は許す？」とのテーマで「許せないですけど、仕方ないと思っちゃいますね」と自身の立場を語り「結婚となると長い期間ともに過ごすので。私結婚して子ども3