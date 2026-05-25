低レベル放射性廃棄物埋設センターで初めてとなる覆土作業をするトラック＝25日午前、青森県六ケ所村日本原燃は25日、全国各地の原発で出た低レベル放射性廃棄物を埋め立て処分する「低レベル放射性廃棄物埋設センター」（青森県六ケ所村）で、廃棄物を収納した地下施設を粘土などで覆う作業を始めた。1992年に廃棄物の受け入れを開始して以降、初の覆土となった。当初は2024年の開始を目指していたが、土の成分を決めるのに時間