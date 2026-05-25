ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第７１回が放送され、福山市にあるパン屋で恒例の人気Ｎｏ．１パン予想に挑戦した。今回は福山市内にある公園からロケがスタート。３月２２日にマツダスタジアムで行われたプロ野球・広島―ソフトバンク戦で人生初となる始球式を務めた椿は「すごい広大な公園ですけれども、始球式の前にここに出会いたかった…ないんで