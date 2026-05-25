グラビアアイドルの楠エマ（26）が25日までにインスタグラムを更新。高校時代の同級生だという、大相撲の東前頭8枚目でモンゴル出身の欧勝馬（29＝鳴戸）との再会ショットを公開した。楠は大相撲5月場所を両国国技館で観戦したことを報告した後の投稿で「そしてなんとなんと、本当にたまたまなんだけど高校の同級生、欧勝馬関と会えたーーーーーーー！」と会場の外で撮影したツーショットをアップ。「高校1年生の時に欧勝馬は留