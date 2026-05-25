日経平均株価が終値でも最高値を大幅に更新しました。【映像】最高値を大幅更新した日経平均日経平均株価のきょうの終値は先週末より1819円高い6万5158円でした。中東情勢が収束に向かう期待感から、原油取引の国際指標となるWTI先物価格が値下がりし、インフレへの懸念が後退したことや先週末のアメリカ市場の流れを受けて、AI・半導体銘柄が大きく上昇したことが影響しました。（ANNニュース）