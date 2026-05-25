車を走らせていれば、誰もが一度は遭遇するかもしれない”あおり運転”。ひとたびターゲットにされれば、心身ともに追い詰められ、最悪の場合は重大な事故へと発展しかねません。とりわけ、見通しの悪い山道でそれを経験したとなれば、その恐怖は想像を絶するものがあるかもしれません。今回取材に応じてくれたのは、地方の信用金庫に勤務する宮崎さん（仮名・33歳）。山間部への異動をきっかけに始めた車通勤で、ある日突然、