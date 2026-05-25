Travis Japan松田元太（27）が、25日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。唯一できないスポーツを明かした。子どもにやらせてよかった習い事として、ゲストの山口もえが「3人ともやらせたんですけど、水泳が良かったですね。体力がちゃんと付くんですよ。体力付くし、大きくなってもいろんな遊びさせても泳げるだけでちょっと安心じゃないですか。なので水泳はおすすめです」と語った。そして、伊集院