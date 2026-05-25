犬が持っている驚きの能力7つ 犬と暮らしていると、「どうしてそんなことまで分かるの？」と驚く場面がありますよね。実は犬は、嗅覚や聴覚だけでなく、人の様子や毎日の流れを読み取る力にも優れています。 こうした能力を知ると、愛犬の行動の意味が見えやすくなり、毎日の接し方も少し変わってきます。ここでは、犬が持っている“驚きの能力”を7つ紹介します。 1.においで世界を読み取る 犬は人よりもはるかに