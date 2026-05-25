かがわマラソン2027の開催日が2027年3月21日（日）に決まりました。 かがわマラソン実行委員会できょう大会開催日の日程が承認されたものです。 フルマラソンは午前10時、ファンランの3キロの部門は午前10時半、1キロの部門は午前11時半にスタートします。 ランナーの募集は9月末ごろ～11月下旬ごろに予定されています。