スカイマークは5月25日、日本の航空会社として初めて導入するボーイング737MAXの初号機（737-8型機、機体記号：JA738A）を羽田空港の格納庫でお披露目した。初便は5月28日の東京/羽田発福岡行きのSKY003便となる予定。機体はボーイングが工場を置く米・シアトルで現地時間4月29日に受領。30日に現地を出発し、コナとグアムを経由して5月4日に羽田空港に到着した。座席数は現行の737-800型機と同じ177席で、シートピッチ約31インチ