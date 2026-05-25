ＭＭ総研は、スマートウォッチの国内販売台数の推移・予測に関する調査の結果を発表した。2025年度（2025年4月～2026年3月）の国内販売台数は359.9万台と、前年度比で4.7％増加し、メーカー別シェアはアップルが11年連続の1位となった。 国内スマートウオッチ販売台数の推移・予測 出典：ＭＭ総研 販売台数は前年度比4.7％増だが過去最高とはならず 2025年度におけるスマートウ