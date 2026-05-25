2026年５月25日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が始動。早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人と計13選手がピッチで汗を流すなか、代表コーチとして参戦の中村俊輔氏も本格的にスタートした。コーチ陣には、名波浩氏、齊藤俊秀氏、前田遼一氏、長谷部誠氏、中村氏、松本良一氏（フィジカルコーチ）、下田崇氏（GKコーチ）とレ