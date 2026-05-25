北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の初公判が始まりました。女は「殺意はなかった」と殺人などの罪を否認しました。（内田梨瑚被告）「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」 白いワイシャツに黒のスラックス、髪の毛をひとつにまとめた姿で現れた内田梨瑚被告。殺人と不同意わいせつ致死、監禁の３つの罪に問われている内田被告は、小さな声で殺人