女子バレーの野中瑠衣がファン感謝デーの様子をインスタで公開した(C)産経新聞社人気女子バレーボール選手の野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、ヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーに参加した際の様子を公開している。24歳の野中はインスタで「ファン感謝DAY 皆さん楽しんで頂けましたかー?? 笑いあり涙ありの1日で、とても幸せで素敵な空間でした 改めて、今シーズン本当にありがとうございました！」と綴ると、髪も短