クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店の4店舗において、6月3日から期間限定で「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 キタキツネ ミルク」を販売する。「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道」シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発しているプレミアムドーナツ。北海道ならではの動物“