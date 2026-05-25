左から：サントリー ビール・RTD部の永尾真紀氏、同 ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の浅野翔氏サントリーは、猛暑限定の生ビール「サントリー生ビール〈夏生〉」を7月7日から数量限定で発売する。また、「サントリー生ビール」ブランドの夏季プロモーション施策を通じて、多くの消費者に「沁みわたるのどごし」の爽快な生ビール体験を提供する。5月11日に行われた「サントリー生ビール」夏季限定品説明会では、