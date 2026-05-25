声優の花守ゆみりが25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF & ASIA）に登壇。花守は豪華で艶やかな白の着物姿で登場した。【全身ショット】艶やかな着物姿で登場した花守ゆみり伝統芸能の『能』を描いた三原和人氏原作のテレビアニメ『ワー