「父の日 ダディデコレーション」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国163店舗（5月22日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を、全国のシャトレーゼで6月19日から6月21日まで数量限定で販売する。「父の日 ダディデコレーション」（サイズ：直径12cm）は、チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレー