声優の伊瀬茉莉也が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』レッドカーペットセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。【全身ショット】フリルたっぷりなドレスで魅了した伊瀬茉莉也ゲストとしてレッドカーペットに登場。ベージュを基調とし、ラベンダーカラーのフリルが見える華