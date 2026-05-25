「白玉粉1kg」サトウ食品は、創業時から販売を続けてきた「白玉粉1kg」を、近年の販売状況を考慮して6月末に販売終了する。同社は、1950（昭和25）年「佐藤勘作商品」として創業し、白玉粉の製造・販売から事業をスタートした。「お米（新潟米）のおいしさを伝えたい」、「おいしいものを多くの消費者に届けたい」という想いで、試行錯誤しながらさまざまな商品づくりを行い、現在の「サトウの切り餅」と「サトウのごはん」が誕生