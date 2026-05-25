バイクで混雑するインド・ニューデリーのガソリンスタンド＝18日（共同）【ニューデリー共同】中東情勢の混乱でエネルギー価格が高騰する中、インドが燃料節約に本腰を入れはじめた。モディ首相は在宅勤務の導入を提言し、国営石油販売会社はガソリン価格を値上げ。インドは世界第3位の石油輸入国で、輸入による外貨流出の抑制につなげたい意向だ。モディ氏は11日の演説で「不要な外貨支出になる行動を減らさなければならない