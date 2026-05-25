報道陣の取材に応じるフィギュアスケート女子の千葉百音選手＝25日、仙台市の東北高フィギュアスケート女子の千葉百音選手（21）は25日、母校の東北高（仙台市）を訪れ、ミラノ・コルティナ冬季五輪4位、3月の世界選手権銀メダルの報告をした。生徒代表から今後の目標を聞かれると「日本女子のトップは層が厚いので、フィジカル面を強化して実力をつけたい。新しいプログラムや技にも挑戦したい」と意欲を見せた。体育館にサプ