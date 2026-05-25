旅行客でにぎわう関西空港の国際線到着ロビー＝6日関西エアポートが25日発表した4月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線旅客数は前年同月比13％減の205万人だった。5カ月連続で前年を下回った。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で、中国方面の旅客数は61％減った。国際線を利用した外国人の旅客数は16％減の168万人だった。関西エアの分析によると、方面別旅客数は韓国が21％、台湾と東南アジアがそれ