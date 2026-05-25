陸上自衛隊は25日、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷する事故が4月に起きた大分県の日出生台演習場で、中止していた実弾射撃訓練のうち、戦車以外の火器を使った訓練を再開した。戦車は参加しなかった。西部方面総監部への取材で分かった。この日は九州補給処大分弾薬支処が訓練を実施した。陸自は、事故が起きた国産の「10式戦車」による主砲の射撃訓練を全国的に中止しており、原因調査が終了するまで再開しな