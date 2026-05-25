第一三共ヘルスケアは、弘前大学および東京大学医科学研究所との共同研究により、頭痛が起こりやすい人に共通する特定の血中因子の特徴を新たに明らかにした。同研究成果は、5月21日に開催された「第67回日本神経学会学術大会」にて発表された。同社調査によると、日本人の約4人に1人が週1回以上の頭痛を経験しているという。しかし、これまで頭痛を客観的に評価する指標(バイオマーカー)は十分に解明されていなかった。今回の研究