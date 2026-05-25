【ゲームシーズンスタートセール】 開催期間：5月25日～6月7日 日本マイクロソフトは、Xbox ワイヤレス コントローラーの「ゲームシーズンスタートセール」を5月25日から6月7日まで開催する。 Xboxワイヤレス コントローラーは、手に馴染む美しいフォルムと、滑りにくく操作しやすい特別なテクスチャー